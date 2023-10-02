İzmir'de merkezi noktada dilencilik yapan adam, teslim ettiği parayı 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekiplerini bile hayret ettirdi.
Zabıta ekipleri Konak ilçesinin merkezi noktalarından Tarihi Kemeraltı çarşısı dolaylarında çalışma yürütüyordu. O sırada dilencilik yapan E. G.'yi gördüler. Dilencinin 15 dakikada topladığı para miktarını duyunca şaşıran zabıta ekipleri, adama idari işlem uyguladı.
ZABITA BİLE ŞAŞIRDI
Üzerinden bin 200 lira çıkan dilencinin, paraları 15 dakikada topladığını söylemesi üzerine paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. Dilencilik yaparken yakalanan E.G.’ye idari işlem uygulandı.