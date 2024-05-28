Trendyol 1. Lig play-off finalinde 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu’nda Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor’da yönetim, iş ve siyaset dünyası dayanışma gecesinde bir araya geldi. Salı günü yola çıkacak takım için 19 buçuk milyon TL para toplandı.

‘Sadece bir 90 dakika kaldı’

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç “Yani daha önce de söylediğim gibi Sakaryaspor bu şehrin en büyük dışarıda bizi temsil eden markası en büyük sivil toplum örgütüdür. Biz bunu defalarca söylediğim gibi yaşadığımız deplasmanlarda gittiğimiz her yerde Anadolu şehirlerinde olsun şehrin gerek bürokratları gerek mülki amirleri gerek halklarının bize karşı olan sevgisini, özlemini bizzat yaşayan biri olarak defalarca şahit olduk ve gördük. Biz de bu markamızı şehrimizle beraber hak etmiş olduğu yere Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bunun için de önümüzde sadece son bir doksan dakika kaldı.

‘4 tane final kaybettik ama bu sefer olacak”

Allah'ın izniyle bu maçı da alacağımıza inanıyorum. Biz yaklaşık 4 tane final kaybettik. Ama bu sefer farklı bir inanç var. Ben bunu şehirde gözlemleyebiliyorum. Taraftarından, yöneticisinden, iş adamından, bizim oyuncularımıza, bize kadar daha farklı bir inanç ve farklı bir motivasyon var. İnşallah söylemiş olduğum gibi önümüzdeki hafta tüm şehir yine orada olacağız. Kapasitemiz sanırım bize ayrılan 17 bin kişi olacak. Daha önce defalarca doldurduğumuz gibi yine dolduracağız. Yine orada hem şehrimizi hem Sakaryasporumuzu gururla temsil edeceğiz” diye konuştu.