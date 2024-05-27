KADMUDER üyelerine yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor.

Seminerlerin bu seferki konuğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın oldu.

Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın seminerde kadın sağlığı konularında bilgiler vererek, özellikle çalışan kadınların karşılaşabileceği sağlık sorunları ve bunların önlenmesi yollarını anlattı. Seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

KADMUDER yönetiminden yapılan açıklamada, muhasebe alanında çalışan kadınların hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkıda bulunan bu tür eğitimlerin devam edeceği belirtildi.