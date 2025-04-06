Konya'nın Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle yaklaşık 400 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle yüzlerce kişi hastanelere başvurdu.

İLAÇLAR TÜKENDİ

Hastanelerde oluşan yoğunluk nedeniyle sağlık personellerinin izinleri iptal edilirken, eczanelerde ishal başta olmak üzere çok sayıda ilaç tükendi. Zehirlenme vakalarında içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı öne sürülürken, konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede dün ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi. Vakaların hızla artmasının ilçede endişeye neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

"İÇME SUYUNDA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sarayönü ilçemizde görülen ishal ve kusma vakalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerimiz tarafından ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda içme suyumuzda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ'DE DE YÜZLERCE KİŞİ HASTANELİK OLMUŞTU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde de korkunç bir zehirlenme vakası yaşanmıştı. Bayramın 2'nci ve 3'üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüştü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

İŞLETME SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.