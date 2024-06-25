Partisinin Kadın Kolları Başkanlığı seçimi için Çorum’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yaptığı basın açıklamasında 31 Mart Mahalli İdariler seçiminde 1977'den bu yana ilk kez bir seçimde birinci parti olduklarını belirterek, Türkiye’nin bir çok ilinin kırmızıya boyandığını, bir sonraki seçimde ise Çorum’un da kırmızıya boyanacağını söyledi.

Nazlıaka; “1977’den bu yana ilk kez bir seçimde birinci parti olarak çıktık. Hep birlikte Türkiye’yi kırmızıya boyadık. Çorum’da da aslında güzel bir başarı elde ettik. Çorum’u da kırmızıya boyamaya ramak kalmıştı. Bu sefer olmadı ama bir sonraki seçimde mutlaka Çorum’da da Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandıracağımıza yürekten inanıyorum. Çorum özel bir ilimiz. O yüzden de daha iyi yönetilmeyi hak eden bir ilimiz.” şeklinde konuştu

2028 yılında yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin bir değerlendirmede de bulunan Nazlıaka;

“Önümüzde bir genel seçim var. Genel seçimlerde 31 Mart seçimlerinin sonucuyla hepimizin umudu yükseldi. Diğer taraftan sorumluluğumuz da çok arttı. Özellikle biz kadınların omuzlarındaki sorumluluk daha da artmış oldu. Çünkü kadınlar her yere girenlerdir. Şu anda partimizde 540 bine yakın kadın üye sayımız var. İnşallah önümüzdeki dönem üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız.” dedi.

2020 Ağustos ayında göreve geldikten sonra kadın kollarının kurumsallaşması için önemli adımlar attıklarını ifade eden Nazlıaka;

"Öncelikle Türkiye'nin tüm illerinde ve ilçelerinde örgütlendik. 973 ilçede, 81 ilde de kadın kollarımız var. Mahalle örgütlenmesine odaklandık. Örgütlendikçe güçlendik, güçlendikçe daha fazla örgütlendik ve her gün aramızda yeni kız kardeşlerimiz katıldı. Partimize 220 bin yeni kadın üye kattık. Bununla birlikte partimizdeki kadın temsil oranı yüzde 37'ye ulaştı. Yeter mi? Yetmez. Hedefimiz yüzde 50. İnşallah önümüzdeki dönem üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız. Şu anda 540 binlere dayandı. 1 milyona çıkartacağız ve 1 milyon kadın üyeyle çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız." ifadelerini kullandı