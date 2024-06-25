İyi Parti'de, genel başkanlık yarışı sonrası sular durulmuyor.

Parti içindeki muhalif seslerden biri olan Ankara Milletvekili Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu'na karşı kaybettiği genel başkanlık yarışının ardından partiden ayrılma kararı aldı..

Aydın'ın bayram sonrası yapacağı toplantılar neticesinde istifa kararını açıklaması bekleniyor.

Yeni parti kuracak

Kulislerde, Koray Aydın'ın İyi Parti'den istifa ederek yeni bir parti kuracağı konuşuluyor.

Hiçbir programa katılmadı

Öte yandan kaybettiği genel başkanlık yarışı sonrası partinin hiçbir programına katılmayan Aydın'ın partiden ayrılması, ona yakın isimlerin de ayrılmasına yol açabilir.

Ve bu durum İyi Parti'nin iç dinamiklerinde daha fazla kopmalara sebep olabilir..