Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Milletvekili Adayı Fehmi Güney, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için çalışmalarına Sungurlu ilçesinde devam etti.

Güney, sebze pazarında esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

BBP Adayı Fehmi Güney, yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinde her zaman ve her yerde birinci önceliklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin istiklal ve istikbalini ve bölünmez bütünlüğünü korumak adına seçimi birinci turda kazanması gerektiğini söyledi.

Meclis'te de Büyük Birlik Partisi olarak her daim doğrunun yanında, yanlışın karşısında duracaklarının sözünü de veren Fehmi Güney, "Elif gibi dimdik Alperenleriz. 30 yıllık geçmişinde hiç bir kara lekesi olmayan, her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında yer almış devletimizin her daim yanında saf tutmuş milliyetçi ve maneviyatçı bireyleriz.

Çorumlu hemşehrilerimizin sorunlarını sürekli sahada dinliyor ve notlarımızı düzenli bir şekilde alarak raporlarımızı hazırlıyoruz. Bugün Sungurlu'da pazarın nabzını tutarken vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir araya gelerek kucaklaştık.

Hemşehrilerimizin teveccühlerine nail olmak bizleri mutlu etmektedir. Diğer milletvekillerimizde Dodurga ve Oğuzlar'da hemşehrilerimizle bir araya gelmiştir. Esnafımızla, çiftçimizle emeklilerimizle kısaca bütün hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz ve Çorum için biz de varız diyoruz" ifadelerini kullandı.