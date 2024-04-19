Bitlis'te Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, kendilerine mektup gönderen Çorum’daki öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmadı.

Yaklaşık bir ay önce Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan ve kendi babası da terör gazisi polis memuru olan Gülten Cevizci’nin öğrencileri, Bitlis’in Güroymak ilçesindeki polis ağabeylerine duygu yüklü mektuplar yolladı. Gönderilen mektupları tek tek okuyan polis memurları, bu jesti karşılıksız bırakmayarak, öğrencilere hem mektup hem de çeşitli hediyeler yolladı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “14-20 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle öğrencilerimizin mektuplarına karşılık olarak Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli personellerimiz tarafından öğrencilerimize mektuplar yazıldı. Yazılan mektuplar ve Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un hediyeleri öğrencilerimize ulaştırıldı” denildi.

Güroymak’tan mektuplar sınıf öğretmeni Gülten Cevizci tarafından öğrencilere takdim edilirken, yine gönderilen hediyeler de tek tek çocuklara verildi. Gülten Cevizci, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Bizler bugün okullarımızda rahat rahat ders işleyebiliyorsak bu vatan için canını seve seve feda eden şehitlerimizin ve emniyet güçlerimizin sayesindedir” dedi.