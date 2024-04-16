Gazetemiz köşe yazarlarından Ali Atan, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan Altay-Çorum FK maçını anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ı kaleme aldı.

Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın da yanlı ve küçümseyici anlatımdan dolayı kınadığı Erdoğan Arıkan'ı eleştiren Atan, şu ifadeleri kullandı;

"Bitmiyorlar, bir türlü bitmiyorlar.

Biterler mi? inanın bilmiyorum.

Biri Eyüp, biri Bodrum, bir diğeri başka takımı bize karşı savundular.

Şimdi de TRT'de maç anlatıcı abi kafayı bizimle bozmuş.

Ligden düşen takımı savunup, bizi beğenmiyormuş.

TRT diyorum, tarafsız olması gereken kurum.

Bulundukları konumlar nedeniyle tarafsız olmayanları sevmiyorum.

Sakaryalı olabilirsiniz maç anlatıcı Erdoğan efendi.

Ancak bulunduğunuz konum itibariyle Ahlatcı Çorum FK, sizi hiç ilgilendirmez.

Bu arada öve öve bitiremediğiniz takım yıkayınca çekmiş.

Artık siz de gelecek sezon 2. Lig maçı anlatırsınız.

TRT, 2.lig maçlarını vermiyor mu?

Artık o da, maç anlatıcı abi ve yıkayınca çeken büyük takımın sorunu.

KÖTÜYKEN KAZANABİLMEK

Her takımın sezon içerisinde bazı maçları kötü oynama durumu olabilir.

İzmir deplasmanında izlediğim Ahlatcı Çorum FK, bu sezonun en kötü futbolunu oynadı.

Bu tarz maçlarda bu tarz durumlar olabilir.

Düşmüş bir takıma karşı konsantrasyon ile iddialı bir takıma karşı konsantrasyon farklılık arz edebilir.

Geçmişte de bir çok örneğine şahitlik ettik bu durumların.

Örneğin Çorumspor'un amatöre düştüğü sezon.

Çorumlu gençlerden oluşan o takımı yenmek çokta kolay olmuyordu.

Bir de yakın tarihte Niğde'ye 5-1'lik mağlubiyetimiz var.

Kısacası sahaya 11 kişi çıkartabilen takım yaşıyor demektir.

Altay da böyle bir takım.

Adamlar zaten düşmüş.

Onlarla ilgili bir yorum yapmak gereksiz olur.

Bize gelince bu maçta ortaya konan futbolu beğenmek futbolun kendi dünyasına ihanet olur.

Alınan 3-1'lik galibiyet dışında güzel olan bir şey yoktu.

Öyle ki, bazı futbolcuların performansı kötüden de kötüydü.

Mesela geldiği günden beri takımın hep iyileri arasında yer alan Erkan Kaş.

Onu hiç kötü izlemediğim için çok şaşırdım.

Örneği çoğaltabilirim.

Ama başta da dedim ya, bu tarz maçlarda al 3 puanı bak yoluna.

Taraflı tarafsız herkesin ligin en iyi futbolunu oynayan takımlar arasında gösterdiği Ahlatcı Çorum FK, Adana maçında da böyle mi oynar?

Oynamaz, oynamamalı, oynarsa zorlanır, saçma olur.

Artık iyi futbolu değil de, 3 puanı düşünmemiz lazım.

Bana kalsa keşke her galibiyet iyi futbolla gelse.

Öyle daha güzel olur sanki.

Ancak baktın güzel oyun yok, kazanmayı bilmek de çok önemli.

Tıpkı İzmir' de olduğu gibi.

Biz bu takıma güveniyoruz.

Bence Altay maçı özelinde futbolcular da herşeyin farkındadırlar.

Ha bu arada şunu söyleyeyim.

Orta sahada pas dağıtan Atakan, defanstaki arkadaşın tepkisinde yerden göğe kadar haklı.

Bu seviyede öyle pas atılmaz.

Gerçekten atılmaz...

Sonra da defansa dönüp, "Size ne oluyor?" gibisinden tavırlar sergilenmez.

Kötü performans tamam olabilir, ama lakayıt olmaya hiç gerek yok.

BİZ SENİ ÇOK SEVDİK

Şehirde 1 hafta boyunca Çorumspor'un konuşulduğu yıllar.

Mesafe gözetmeksizin duran top kazanalım yeter denildiği yıllar.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nun ful çektiği yıllar.

Önemli maçlarda stadın saatler öncesinde dolduğu yıllar.

Herkesin bir birini tanıdığı ve selam alıp vermekten başınızın emme basma tulumba gibi olduğu yıllar.

Kısacası herşeyin gerçekten çok ama çok güzel olduğu yıllar.

İşte o yıllarda tanıdık seni Halit Kılıç.

İşte o yıllarda tanıştık duran toplara füze muamelesi yapmanla Halit hocam.

İşte o yıllarda sevdik seni Halit baba.

9 yıl önce bu dünyada gülüşünü, samimiyetini, sevgini, insanlığını, adamlığını bırakıp gittin.

Seni hep sevgiyle ve saygıyla anacağız.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Halit abim.