Gençlik Merkezleri arası Spor Ligi (Gençlig) futbolda Çorum takımı Bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

24-27 Nisan tarihlerinde Kastamonu’da yapılan gençlig bölge birinciliğinde dokuz takım üç grupta mücadele etti.

Çorum Gençlik futbol takımı kafile başkanı Esengül Gürbüz ve antrenör Kadir Özübek yönetiminde Özkan Em, Berk Okumuş, Soner Hamza, Ayberk Akkaya, Ömer Atak, Yahya Zengin, Doğukan Özkartal, Civan Bayar ve Furkan Çiftoğlu’ndan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

İlk maçında ev sahibi Kastamonu’yu 8-2 ikinci maçında ise Bartın’ı 5-1 yenerek grup birincisi olan Çorum Gençlig futbol takımı yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Sinop’u 4-2 yenerek finale yükseldi.

Final maçında Zonguldak takımını 2-0 yenen Çorum Gençlig takımı bölge birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Finallerin yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.