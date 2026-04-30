Kırkdilim Tünelleri’nin açılış programı için Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi.



Başkan Aşgın ziyarette, kentin ulaşımla ilgili öncelikli ihtiyaçlarını ve taleplerini Bakan Uraloğlu’na aktardı. İlim Yayma Kavşağı’nda farklı seviyeli kavşak talebi, Gıda Toptancıları Kavşağı’nda farklı seviyeli kavşak talebi ve şehrin yeni çevre yolu ihtiyacını dile getirdi.



Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmaya ve ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik bu projelerin önemine dikkat çeken Aşgın, söz konusu yatırımların Çorum’un geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.



Bakan Uraloğlu ise özellikle yeni çevre yolu konusunda çalışma yapılması için bakanlık yetkililerine talimat verdi.

