Son 5 yılda ihracatta Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 20 şehri arasında yer alan Çorum'da 2026 yılında düşüş yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 400 milyon dolara kadar çıkan ihracat rakamları 2026 Mart ayında 80 milyon dolara kadar düştü.

5 YIL SONRA SAMSUN ÇORUM'U GEÇTİ

Bölgede son 5 yılda limanı, treni, havaalanı bulunan Samsun'u ihracatta geride bırakan Çorum, Mart ayında sert düşüş yaşayarak yıllar sonra Samsun'un gerisinde kaldı.

Çorum'da Mart ayında 80 milyon dolar ihracat yapılırken, Samsun'da 86 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.