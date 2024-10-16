Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, dün Belediye personellerinin maaşlarının eksik yattığına dair haberleri yalanlayan Belediye Başkanı Lemzi Çöplü'ye sosyal medya hesabından cevap verdi.

'MESAİSİ OLMAYANLARINDA MAAŞLARI EKSİK YATTI'

Konuyu kendisinin de sosyal medya hesabında gündeme getirdiğini aktaran Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'nün maaşların eksik ödenmediği, maaşlarla birlikte hesaplara yatmayan fazla mesai ücretlerinin ise bu ay sonuna kadar ödeneceği açıklamasına "Fazla mesaisi olmayanlarında maaşlarının eksik yattığını biliyoruz. Bizi yalancı çıkarmak icin yalan soylemek size yakışmadı" diyerek tepki gösterdi.

Nuri Kuşcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün sosyal medya hesabımda paylaşmış olduğum, "Belediyede işler yolunda gitmiyor sanırım. Maaşların hesaplara eksik yattığı duyumları alıyoruz. Herşeye kaynak var, çalışana gelince yok." paylaşımından sonra, Belediye Başkan Yardımcısı sayın Lemzi Çöplü bir açıklama yaptı. Açıklamasında, maaşların tam yattığı, fazla mesai ücretlerini ay sonunda ödeneceğini söyledi.

'BELEDİYENİN DURUMU İYİ OLSAYDI ZATEN BU ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPARDI'

Lakin durum öyle değil. Fazla mesaisi olmayanlarında maaşlarının eksik yattığını biliyoruz. Fazla mesai veya eksik yatan maaş.Neticede Belediyenin durumu iyi olsaydı zaten bu ödemeleri zamanında yapardı. Hak edişlerini zamaninda alamayan müteahhitlerin olduğunuda biliyoruz.

Mesele şu, Belediye geciktirsede personelin maaşını muhakkak öder. Müteahhitlerin ödemesinide yapar. Bizi yalancı çıkarmak için yalan söylemek size yakışmadı. Belediyenin mali yapısı iyi olsaydı bunları konuşmuş olmazdık."