Okullar arası Bocce Grup birinciliğinde Çorum kız ve erkek takımları ilk üç içinde yer alarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

23-25 Mayıs tarihlerinde Samsun Alaçam’da yapılan grup birinciliğinde Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi byan takımı çalıştırıcılar Fırat Arslan ve Gülistan Koşulan yönetiminde sporcular Elif Yardımcıoğlu, Yağmur Benek, Ayşenaz Yelmenoğlu. , Cansel Kadan ve Aysel Kadan’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Grupta birinci olarak finale yükselen Şehit Ali Alıtkan Anadolu İHL final maçında Samsun’a yenilmesine karşın ilk üç içinde yer alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Aynı grupta mücadele eden Şehit Erol Olçok Anadolu İHL erkek takımı ise gruptan çıkarak yükseldiği final grubunda üçüncü olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

İki takımımız Aydın’da 2-4 Haziran’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Fırat Arslan bu müsabaklara katılmalarında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray’a teşekkür etti ve milli duyguları benimsemiş nitelikli gençler yetiştirmek hedef ile çalışmalara devam edeceklerini söyledi.