İskilipspor tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Nazır Alıcı Lidaş sponsorluğunda düzenlenen halı saha futbol turnuvasında mücadele başlıyor.

Turnuvada bu yıl 6 grupta 19 takım mücadele edecek.

Yapılan teknik toplantı sonunda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Genç Kızılay, Değirmen Cafe, Almila Ahşap, Ebussuud Kurs, B grubu Dinamo Emniyet, Müftülük ve Orman işletme, C grubu Hayat Kart, Emniyetspor ve Greydar, D grubunda Korhanspor, Hastane ve İskilip City, E grubu Meydanspor, Belediye İskilip, Çıtır Kuruyemiş, F grubu Destan, İsdakspor ve Furkan Soğutma.

Turnuvanın ilk maçları dün akşam Genç Kızılayve Ebussuud ile Değirmen Cafe ve Almila Ahşap takımları arasında oynandı. Turnuvada grup maçları 6 Haziran’da sona erecek ve bu maçlar sonunda sekiz takım çeyrek finale yükselecek.

Turnuva Sorumlusu Galip Gül geleneksel hale getirdikleri turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi ve centilmence geçmesi dileğinde bulundu.