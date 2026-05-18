Arca Çorum FK-Bodrum maçını 11 bin 348 biletli taraftar izledi.

Play off yarı final rövanş maçında evinde Bodrum'u 2-0 mağlup ederek finale yükselirken, maça tek kale futbol oynayan hem Çorum FK'lı futbolcular hem de taraftarlar damga vurdu.

Çorum FK taraftarları 120 dakika boyunca tezahüratlar ve alkışlarla takımını destekledi.

Maçın başından sonuna kadar takımın susmayan, yaptıkları tezahüratlarla oyunu ateşleyen ve baskı gücü oluşturan kırmızı siyahlı taraftarlar Bodrum galibiyetinin mimarı oldu.

Maç sonunda başkan, taraftarlar ve futbolcular muhteşem galibiyeti kutladı.

Deplasman takımı Bodrum FK'yı ise Bodrum'dan gelen yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu destekledi.

Bodrum taraftarları ise maç sonu hüzünle Çorum'dan ayrıldı.