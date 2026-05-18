Bulgaristan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 61 kiloda tüm rakiplerini üstün performansla mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Çorumlu sporcu memleketi İskilip'te coşkuyla karşılandı.

İskilip Sanayi Sitesi’nde davul zurna eşliğinde karşılanan Özdenur Özmez, oluşturulan araç konvoyuyla ilçe merkezine giriş yaptı. Belediye önünde düzenlenen karşılama programında vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, İsmail Çizikci ve çok sayıda vatandaş genç şampiyonu çiçeklerle karşıladı.

Avrupa Şampiyonu Özdenur Özmez de yaptığı kısa konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben Özdenur Özmez, 17 yaşındayım. 61 kiloda Avrupa Şampiyonu oldum. Ülkemizin bayrağını en güzel şekilde dalgalandırdım. Başta antrenörümüz Adem Uysal olmak üzere Belediye Başkanımız İsmail Çizikci’ye, Kaymakamımız Ramazan Polat’a, takım arkadaşlarıma, aileme ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.”