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Ahlatcı Çorum FK ligin 7. hafta maçında yarın Bodrumspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Bodrum İlçe Sahasında yarın saat 13.30’da başlayacak Bodrumspor maçında kırmızı siyahlı takım son iki maçlık galibiyet serisini devam ettirerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Ligde bundan önce oynadığı üç deplasman maçından da galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım bu seriyi Bodrumspor deplasmanında da devam ettirmek amacında.

Ligde önceki hafta sonu Ümraniyespor deplasmanından 3-0’lık galibiyet ile dönen ve ardından evinde bu sezonun ilk galibiyetini Sakaryaspor’u tek golle yenerek bulan Ahlatcı Çorum FK çıkışını yarınki maçıda kazanarak sürdürmek amacında.

Ahlatcı Çorum FK’da henüz tam hazır olmayan Ahmet Sağat ile kırmızı kart cezalısı Nalepa ile birlikte Teknik Heyet tarafından kadroya alınmayan Sinan Kurumuş bulunmuyor. Cezası biten Ferhat ise yarınki maçta takımındaki yerini alacak.

Ev sahibi Bodrumspor ise geçen yıl göreve başlayan eski Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde ilk altı maçta üç galibiyet ve iki beraberlik ile 11 puanla zirveye ortak olan takımlardan. Geçtiğimiz hafta Altay deplasmanında son dakikalarda yediği golle iki puan bırakan yeşil beyazlılar Çorum FK maçını kazanarak bu kaybı telafi etmek amacında. Bodrumspor’da yarınki zorlu maçta sakatlığı devam eden kaptan Erkan Değişmez dışında eksik bulunmuyor.

Bodrumspor ile Ahlatcı Çorum FK arasındaki zorlu maçı Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek.