U 13 Liginde şampiyon bugün Osmancık’ta belli oluyor.

Vefaspor ile Çorum FK takımları bugün Osmancık ilçe sahasında şampiyonluk maçında karşılaşacaklar.

22 takımın üç grupta mücadele ettiği U 13 liginde gruplarında ilk üç sırayı alan takımların tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynadıkları karşılaşmalar sonunda finale Vefaspor ile Çorum fK çıktı.

Park Ganita Sponsorluğunda oynanan U 13 liginde bugün saat 15’de Osmancık ilçe sahasında yarı final maçlarını kaybeden iki Osmancık takımı Osmancık Belediyespor ile Osmancık Kandiberspor takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Bu maçın ardından ise saat 16.30’da şampiyonluk için Vefaspor ile Çorum FK U 13 takımları karşılaşacak.

İki maçta da normal sürelerin berabere bitmesi halinde kazanan takımı direk penaltı atışları belirleyecek.

Kupa maçları Ömür Soytemiz’in

U 13’de bugün oynanacak üçüncülük dördüncülük ve final maçını ilimiz tecrübeli hakemi Ömür Soytemiz yönetecek.