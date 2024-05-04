Ahlatcı Çorum FK’da sakat futbolculardan Zargo Toure yarınki maçta yok Ahmet İlhan’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada ‘Zargo Toure’nin, gastrosoleus kas grubunda 1B derece yırtık ve kanama alanı; Ahmet İlhan Özek’in ise gastrocnemius kas grubunda 1A derece yırtık tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Profesyonel oyuncumuz Geraldo’nun tedavi süreci devam etmektedir. Yarın oynayacağımız Astor Enerji Şanlıurfaspor karşılaşmasında, tedavisine başlanan Zargo Toure kadroda yer alması beklenmezken Ahmet İlhan Özek’in durumu ise maç günü netlik kazanacaktır’ denildi.