Çankırı’da düzenlenen boks turnuvasında Çorumlu sporcular üç altın madalya kazandılar.

Hafta sonunda Çankırı’da düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. Yılı Geçmişten günümüze Boks antrenörleri iller arası Boks turnuvasında 8 ilden 200 sporcu mücadele etti.

Çorum Gençlikspor kulübünden yıldız erkekler 57 kiloda Berat Efe Şen ve 63 kiloda Tuğra Çalış ile büyük erkekler 60 kiloda Cem Yurtsever tüm rakiplerini yenerek sıkletlerinde birinci olarak altın madalyanının sahibi oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar turnuvada mücadele ederek madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti başarılarının devamını diledi.