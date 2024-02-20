Çorum’da yapılan Okul Sporları Yıldızlar Yüzme grup birinciliğinde Çorum 23 Nisan Ortaokulu erkeklerde dördüncü olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

16-18 Şubat tarihlerinde Çorum Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan grup birinciliğinde 28 okuldan 300 sporcu mücadele etti.

Yapılan yarışmalar sonunda yıldız erkeklerde ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Ortaokulu topladığı 10792 puanla takım birinciliğini kazanırken TED Ankara Vakfı Özel Ortaokulu sadece 11 puan farkla 10781 puanla ikinci olurken Samsun ÖzelAtakul Ortaokulu 8257 puanla üçüncü olurken Çorum 23 Nisan Ortaokulu ise 4385 puanla dördüncü olarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

23 Nisan Ortaokulu Mahir Emre Özyılmaz, Yusuf Baran Çakıcı, Egemen Battal Hoşbak ve Baran Ömer Tahtacı’dan oluşan kadrosu ile 4x100 ve 4x400 metre yarışlarında takım halinde dördüncülüğü kazanarak finallere gitmeyi başardılar.

Yıldız kızlarda ise TED Ankara Vakfı Ortakolu 12986 puanla birinci ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Ortaokulu 10182 puanla ikinci Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu 5112 puanla üçüncü Özel Bartın Amerikan Kültür Derneği Ortaokulu 4380 puanla dördüncülük ödülünün sahibi oldular.

Kızlarda ve erkeklerde ilk dört sırayı alan okullar 8-10 Mart tarihlerinde Sakarya’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.