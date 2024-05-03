Edirne’de yapılan Okul Sporları Küçük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorumlu pehlivanlar iki altın ve birde bronz madalya kazandılar.

28-30 Nisan tarihlerinde Edirne’de yapılan Okul Sporları küçük erkekler grekoromen güreş Türkiye Şampiyonasında 52 kiloda mücadele eden Sungurlu İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda Çorum SEM ve Çorum Belediyespor güreşçibi İhsan Bolat tüm rakiplerine yenerek sıkletinde Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

57 kiloda mücadele eden Sungurlu İmam Hatip Ortaaokulu öğrencisi ve Çorum Belediyespor kulübü güreşcisi Alperen Demirkol da tüm rakiplerine yenerek sıkletinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

48 kiloda mücadele eden Sungurlu Fatih Ortaokulu öğrencisi Çorum Belediyespor kulübü sporcusu Furkan Berk Yılmaz ise sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sungurlu’da Grekoromen Güreş’de yaptığı başarılı çalışmalar ile milli takım düzeyinde sayısız güreşçiler yetiştiren Çelebi Bayır kücük erkeklerde elde edilen bu başarıların gelecek adına son derece önemli olduğunu belirterek daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya ara vermeden devam edeceklerini belirterek destek veren herkese teşekkür etti.