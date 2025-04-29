Yeni Asya Gazetesi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Çorum’a gelen Araştırmacı-Yazar Latif Salihoğlu, gazetemizi ziyaret etti.

Yeni Asya Gazetesi İl Temsilcisi Erdoğan Dinç ile Süleyman Alıç ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Latif Salihoğlu, açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY) Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Latif Salihoğlu, “Türkiye ölmesin ama çokta canlanmasın istiyorlar. Kıbrıs üzerinden kontrollü bir rahatsızlık planlanıyor. PKK, Suriye üzerinden Türkiye için ciddi bir tehdit yok” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Salihoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “40 yıldır kan dökülsün diye yüklenenler şimdi silahlı bırakabiliriz diyorlar. Sonuca bakmak lazım. Bu şunu gösteriyoruz. Demek ki Türkler ile Kürtler arasında bir şey yokmuş. Temelde bir şey yokmuş. Proje idi, miadı doldu.

Bölge için yeni bir proje hazırlanıyor. Bu tehlike Kürt devleti değil. Çünkü Türkiye’de devlet aklı var. Barzani’yi Kuzey Irak’a getirdiler. Barzani, Türkiye ile Irak’ın arasını bozmak için getirildi. Şuan ki gücü buna bağlıdır. Suriye’ye de kaçakçılık önleme bahanesi ile mayın döşediler. Türkiye ile arasını bozmak için. Şimdi Kuzey Irak’ta Barzani ile oynadıkları oyunu Kuzey Suriye’de oynamak istiyorlar.

Endişeye kapılmaya gerek yok. Türk ordusunda kurmay aklı var. Bölgede hiçbir güç bu kurmay akıl ile savaşamaz. Sadece zarar verir. 40 yıl sadece zarar vermeye yaradı.”