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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bölgede ilk defa çocuk poliklinikleri alanında 'Ter Testi' birimi kurularak faaliyete başladı.

Ter Testi birimi ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

TER TESTİ NEDİR?

Ter testi, Kistik fibrozis hastalığı tanısı için kullanılan bir testtir.

KİSTİK FİBROZİS NEDİR? NASIL BİR HASTALIKTIR?

Kistik fibrozis, 2000-3500 kişide bir görülen genetik bir hastalıktır.

Hastalık, çocukluk döneminde ciltten tuz kaybı, solunum yolu enfeksiyonları, karın ağrısı, dirençli ishal, büyüme geriliği ve pankreas iltihabına neden olur.

Erişkin dönemde ise ciddi akciğer enfeksiyonları, bronşektezi, hepatit, pankreas yetmezliği, şeker hastalığı ve kısırlığa neden olabilir.

Erken tanı ve tedavi hastalığın kontrolü için oldukça önemlidir.

Bu nedenle hastalık, 2015 yılından itibaren Ülkemizde topuk kanı ile yenidoğan taramalarına dahil edilmiştir.

KİSTİK FİBROZİS’E NASIL TANI KONUR?

Kistik fibrozis şüphesi olan kişilere ter testi ile tanı konur, hastalığın tanısında başka bir alternatif yöntem bulunmamaktadır.

TER TESTİ NASIL YAPILIR?

Hastanın kolundan ter sıvısının toplanması ve terdeki klor miktarının ölçümü ile yapılır. Basit, ağrısız bir yöntemdir. Kan alma veya başka bir girişim gerektirmemektedir.

KİSTİK FİBROZİS TANISI KONAN HASTALARIN TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kistik fibrozis tanısı konan hastaların takip ve tedavisi hastanemizde çocuk gastroenteroloji polikliniğinde yapılmaktadır.