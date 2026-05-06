Orman Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi’nde artan yangın riskine karşı hava gücünü devreye aldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesine konuşlandırılan yangın söndürme helikopteriyle, özellikle Orta Karadeniz’de muhtemel orman yangınlarına hızlı müdahale hedefleniyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasındaki Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde görev yapacak helikopterin yangınlara ilk müdahale süresini kısaltarak büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce kiralanan AW-109 tipi 500 litrelik Hafif- 02 kodlu helikopter 30 Eylül’e kadar süreyle orman yangınlarına erken müdahale etmek amacıyla Amasya Merzifon Havalimanı'nda konuşlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, Ağaçlandırma Şube Müdürü Ali Vatansever ve Amasya Orman İşletme Müdürü Oktay Tekin, görevli ekibi ziyaret ederek helikopter ile test uçuşları hakkında bilgiler aldı. Bölge Müdürü Özer, yangınsız ve kazasız bir sezon dileklerinde bulundu.