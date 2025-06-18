Çorum İl Hakem Kurulu tarafından Bölgesel lig için teklif edilen hakem, yardımcı hakem ve gözlemci adayları Ankara’da sınava katıldılar.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 6. Bölge Sorumluları gözetiminde yapılan sınava Bölgesel Hakem adayı olarak Serhat Doğan, Bölgesel Yardımcı Hakem Adayı olarak Erdal Uncuerd, Ebubekir Kılcı ve Özkan Dağ, Kadın Bölgesel Yardımcı hakem adayları Bahar Çakıcı, Nezgidar Abukan ve Edanur Dölkeleş, Bölgesel Gözlemci adayları Mahmut Selçuk ve Durmuş Buyruk katıldılar.

Yapılan yazılı ve yorumlu sınavın ardından Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yeni sezonda bölgesel ligde görev yapacak hakem ve gözlemciler belli olacak.