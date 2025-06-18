Çorum Fabrika Voleybol’dan yetişen ve halen Zerenspor kulübünde forma giyen Ceren Hasdemir’li milli takım balkan ikincisi oldu.

Arnavutluk’da yapılan 19 Yaş Altı Balkan Voleybol şampiyonasında milli takım grup ve eleme maçlarını kazanarak finale yükseldi.

Finalde Bulgaristan ile karşılaşan milli takım ilk seti 25-18 öerdi ikinci seti 25-18 alarak skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü seti 25-16 dördüncü setide 25-23 kaybeden milli takım maçtan 3-1 mağlup ayrılarak Balkan ikincisi oldu. Milli takımda Irmak Nil Akpınar en iyi pasör, Aylin Uysalcan ise en iyi pasör çaprazı seçildi.