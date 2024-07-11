Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil Beyazlılar son olarak Aladağspor’da forma giyen Emirhan Özer ile anlaştı.

2000 Bolu doğumlu Emirhan Özer 2012 yılında Boluspor alt yapısında başladı ardından Beden Eğitimi Öğretmenlerispor ve Düzcespor’da amatör oynadıktan sonra 2016 yılında Erbaaspor’da ilk proesyonel imzayı attı. Aynı sezon Boluspor’da amatöre dönen Emirhan Özer 1877 Alemdağspor, Bergama Sporif Faaliyetleri, Doğugücüspor ve son olarakta GLS Grup Aladağspor takımında forma giydi.

Mimar Sinanspor As Başkanı Abdullah Şamil Arslan teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ettiklerini belirterek Emirhan Özer’e camiaya hoş geldiniz dedi ve başarılar diledi.