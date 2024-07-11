Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Makimsan Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kürşat Dikçi’yi ziyaret etti.

Başkan Oğuzhan Yalçın, Atilla Kürşat Dikçiyi ziyaretinde kulüp olarak çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve hazırladıkları reklam projeleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Maniksan Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kürşat Dikçi de Çorum FK’nın son yıllarda gösterdiği başarılı performans ile Çorum’u en güzel şekile tanıttığını belirterek firma olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ziyaret sonunda Atilli Dikçi’ye ismi yazılı forma hediye etti.