HARUN AKKAYA

Sezon hazırlıklarına 2 Temmuz’da Çorum’da başlayan ve sekiz günlük çalışma ile bu etabı tamamlayan Çorum FK, üç günlük izne çıkmıştı. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 15’de Bolu Koru Otel’de toplanacak ve akşam saat 18’de bu etabın ilk çalışmasını yapacak.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Bolu Koru Otel’de ikinci etapta 13-21 Temmuz tarihleri arasında günde çift antrenman yapacak olan Çorum FK iki de hazırlık maçına çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takım iki günlük bir iznin ardından sezon öncesi son etap için 23 Temmuz’da yine Bolu Koru otel’de kampa başlayacak ve 30 Temmuz’a kadar yapacağı çalışmalarda iki hazırlık maçı ile kampı tamamlayacak.

Çorum FK’da yaşanan ayrılıkların ardından bu kampa yabancı transferler ile birlikte anlaşma aşamasına gelen futbolcularında resmi imzayı attıktan sonra kampa katılması bekleniyor. Öte yandan Çorum FK’da kamp yönetiminde 4-5 futbolcu ile daha yolların ayrılması gündemde.