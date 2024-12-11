Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki antrenmanına Loick Landre ve Burak Süleyman dışında tüm futbolcular katıldılar. Tesis sahasında yapılan antrenman kondisyon salonunda yapılan ısırma hareketleri ile başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma daha sonra sahaya geçti.

Burda dar alan pas çalışması ile ile başlayan antrenman daha sonra topla dril hareketleri ile devam etti.

Ardından yarı alanda yapılan taktik çalışmanın ardından son bölümde ise oyun formatında üçlü turnuva düzenlendi.

İki takım yarı sahada maç yaparken diğer takım ise düz koşu yaptı. Turnuva oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa deplasmanından üç puanla dönmenin verdiği moralle dönen kırmızı siyahlı takımda futbolcular ve teknik heyet hayli neşeliydi.

Ahlatcı Çorum FK, Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.