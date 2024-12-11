Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Yaş Üstü Veteranlar Basketbol turnuvasında ilk maçlar oynandı.
Turnuvada A grubunda Bastonia Basketbol, Erdemli Tarım Basketbol'a 57-72 mağlup olurken, Gelişim Basketbol Brothers Basketbol'a fark attı.
B grubunda ise Motto Basketbol, Merkez Elektrik ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan Motto Basketbol galip ayrıldı.
Bastonia-Erdemli Tarım:57-72
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Çelebi Yaşar, İsmail Hekim.
BASTONİA: Ömer Can, Ahmet, Okan, Selahattin, Cihat, Uğur, Mert, Muharrem, Mustafa, Kuter, M.Reşit, Duran.
ERDEMLİ TARIM: Teoman, Cem, Turgut, Efe, Abdullah, Ömer, Mehmet, Kayahan, Onur, Münir, Abdurrahim, Bekir, İbrahim, Emre, Ferhat.
PERİYOTLAR: 15-15, 13-18, 10-13, 19-26.
Motto-Merkez Elektrik:71-65
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: İsmail Hekim, Çelebi Yaşar.
MOTTO: Emre, Ali Samet, Seyit, Burak, Samet, H.Çağlar, Ali Can, Hakan, Çağdaş, Furkan, Bahadır, Ferdi, Sefa.
MERKEZ ELEKTRİK: Ömer Faruk, Oktay, Emre, Anıl, Melih, Ertuğrul, Alper, Sefa, Mustafa, Kubilay, Yağız, Ömer Buğra.
PERİYOTLAR: 13-12, 13-19, 16-21, 20-10. UZATMA: 9-3
Brothers-Gelişim Basketbol:39-75
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Eda Çağlan, Özge Eser.
BROTHERS: Hakan, Halil, Kemal, Kerem, Onur, Ekrem, Emre Can, Muhammed, Abdurrezzak.
GELİŞİM BASKETBOL: İbrahim, Burak Yalçın, Burak Coşkun, İhsan, Furkan, Emre, Osman Can, Sadık, İbrahim, Osman, Kudret, Mustafa, Ömer.
PERİYOTLAR: 8-18, 13-20, 4-23, 14-14.