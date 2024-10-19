Boluspor pazar günü sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.
Lige verilen milli arada Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman göreve geldikten sonra gördüğü eksikler üzerine yoğunlaştı.
Kırmızı Beyazlılar hafta boyunca Çorum FK maçının oyun taktiğini sahada uyguladılar.
Teknik Dikekör Kahraman bu çalışmalarda futbolculara istediği oyun taktiğini uygulamalı olarak gösterdi.
Kırmızı Beyazlı takım Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından tesislerde kampa girecek.
Editör: Çorum Hakimiyet