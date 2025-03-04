Ahlatcı Çorum FK’nın yarın sahasında oynayacağı Boluspor maçı biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu maçta üç tribün taraftara açılacak.

VİP A tribünü, Maraton tribünü ve misafir tribünlerine bilet satışı olacak.

Hafta içi maçı olması nedeni ile bu maçta bilet fiyatlarında indirim yapıldı.

VİP A tribün biletleri 250 liradan satışa çıkarken maraton tribün biletleri 100 liradan misafir tribün biletleri ise 130 liradan satışa çıkarıldı.

Yönetim tarafından bu maçta ev sahibi takım taraftarları için VİP A ve Maraton tribünü açılırken VİP  D kombinesi olanlar VİP B kapısından Vip C kombinesi olanlar Vip B’dan giriş yapacaklar. sağ ve sol kapalı tribünden kombinesi olanlar ise Vip A tribüne giriş yapabilecek.

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Kuzey ve Güney Kale arkasından kombinesi bulunan taraftarlar ise Doğu Maraton Tribününe giriş yapabilecekler.

Editör: Çorum Hakimiyet