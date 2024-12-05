Gazeteci Enver Aysever, Meral Akşener'in yeni bakanlar kurulunda bakanlık görevi alacağını iddia etti.

Enver Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında Meral Akşener'in AK Parti'nin bakanlar kurulunda, bakan olarak görev alacağını söyledi. Aysever, "Yüzde 90 ihtimalle Meral Akşener, AKP'nin yeni kabinesinde bakan oluyor. Ne bakanı olacağını teyit edemedim. İçişleri Bakanı olursa çok eğlenceli günler olur." dedi.

Aysever, Meral Akşener'in AK Parti ile bakanlık konusunda uzlaşıya vardığını savunarak bu bilgiyi erkenden paylaşmanın riskli olabileceğini de sözlerine ekledi.