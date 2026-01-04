ABD, dün yerel saatle 02.00 sıralarında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta birçok noktayı bombaladı. Saldırıdan birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklandığını ve ABD'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını duyurdu.

Operasyonun yalnızca üç saat sürdüğü ve ABD'nin özel operasyon timi Delta Force'un kayıp vermediği iddiası dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Maduro'nun bugün New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildiği belirtilirken, tutuklanma sürecine ilişkin yeni ayrıntıları The New York Times gündeme taşıdı.

MADURO'YA "TÜRKİYE'YE GİT" ÜLTİMATOMU İDDİASI

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı.

Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

WASHINGTON POST: EN MUHTEMEL DURAK TÜRKİYE

ABD'de yayın yapan Washington Post da daha önce yayımladığı haberinde, Maduro'nun artan baskılar nedeniyle ülkesini terk etmeyi düşünmesi halinde en muhtemel durağının Türkiye olacağını yazmıştı.

Washington Post'a konuşan Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan'a güveniyor; Erdoğan'ın da Trump'la iyi ilişkileri var" ifadelerini kullanmıştı.