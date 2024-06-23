Hürriyet Gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bu haftaki köşe yazısı şöyle: "Bayram tatili dönüşü borsadaki olumlu hava devam etti. Borsadaki çıkışın nedenleri arasında; dış piyasalardaki olumlu seyir, 28 Haziran’da Singapur’daki toplantıda Türkiye’nin ‘gri listedeki’ durumunun görüşülecek olması, son günlerde hisse senetlerinde yabancı takas saklama oranındaki hafif yükseliş, haziran sonrası enflasyonda düşüş beklentileri sayılabilir.

Enflasyon düşeceğine göre faiz de düşecek gibi sesli düşünenler arttı. Yüksek faiz yabancı yatırımcıları tahvil bonoya çekerken yerli yatırımcıların borsaya ilgisini zayıflatmıştı. BIST100 Endeksi’ndeki yükseliş henüz tepki boyutunda. 11.090 seviyesindeki zirvenin altında işlem görüyor. Ancak bu aşamada piyasa bozucu bir haber akışı görülmüyor. Bu açıdan sayılan gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların dikkati BIST100 Endeksi’ndeki zirve seviyesine çevrilmiş durumda. Güç denemesi o noktada ortaya çıkacak. Singapur’dan iyi haberler gelirse borsa zirve kırmak için iyi bir neden bulabilir.

Vergi konusu önemli

Aynı zamanda vergi konusunun da netleşmesi gerekecek. Bu konuda spekülasyonlar devam ediyor. Son yapılan değerlendirmeler vergi düzenlemelerinin haziran ayına yetişmeyebileceği yönünde. İçeriğine ilişkin belirsizlik borsaya bir parça ivme kaybettirmiş durumda. Diğer yandan döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranındaki yükselişi dikkate aldığımızda alternatif piyasa olması açısından para piyasalarının sermaye piyasalarına destek verdiğini söylemek zor. Birbirine alternatif sermaye ve para piyasalarının aynı yönde hareket etmesi ‘uyumsuzluk’ olarak görülse de piyasa şartları gereği bu gibi durumlar olabiliyor. Ancak kısa süre sonra uyumlu hale geliyor. Döviz kurlarındaki yükselişi, enflasyonun haziran sonrası düşüşe geçmesi beklentilerine ve bunun da faizle ilişkilendirilmesine bağlamak mümkün. Enflasyon esas kriter olacak. Bunun ilk işaretlerini temmuzun ilk haftasında açıklanacak haziran enflasyon verilerinde görebileceğiz. Döviz kurlarında sınırlı bir yükseliş görülürken bu durum son dönemde hız kazanan “carry trade” uygulmalarını henüz rahatsız edecek boyutta değil. Ancak kurlardaki yükseliş devam ederse bu konuyu tekrar değerlendirmek gerekecek.

Kurdaki artış sınırlı

Cari açıktaki daralma, turizm mevsiminin başlaması, TL’ye dönüşün yüksek faize bağlı olarak hız kazanması, TCMB rezervlerindeki artış, sıcak para girişleri dövizdeki yükselişi sınırlayacak gelişmeler. Ancak döviz kurlarıyla ilgili net ifadeler kullanmaktan kaçınmakta yarar var. En azından geçmiş tecrübeler bunu gösteriyor. Bununla birlikte, dövize yönelik parametreleri dikkate aldığımızda kurlarda yükselişi destekleyecek nedenler bulmakta zorlanıyoruz.

03/2024 bilanço açıklamaları ise geçen cuma itibariyle tamamlandı. Genel olarak bilançoların düşük performans nedeniyle hisselere katkısı oldukça zayıf. İyi bilanço bulmak zorlaştı. Bu açıdan seçicilik daha fazla artarken aracı kurumların araştırma bölümlerine daha fazla iş düşecek. Diğer yandan TCMB verilerine göre son haftalarda yabancı yatırımcılar; Hisse senetlerinde satış, tahvil bonoda alım yönünde hareket ediyorlar. Ancak son birkaç günde hisse senetleri yabancı takas saklama oranında hafif de olsa bir yükseliş görülüyor. Bu durum yabancı satışlarının alıma dönmesi olasılığını artırıyor. Bu önümüzdeki hafta TCMB verileri açıklandığında netleşecek. Borsa İstanbul’da olumlu hava korunuyor.

27 Haziran’da TCMB toplantısı var

Önümüzdeki haftanın gündemleri arasında TCMB toplantısı önemli bir yer tutuyor. Ancak faiz değişimi beklenmiyor. Faiz kararlarında değişiklik için haziran sonrası enflasyon verileri görülmek istenecektir. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar faiz kararından daha fazla öneme haiz. İleriye yönelik projeksiyonlar açısından toplantı metni yakından takip edilecek.

Altın toparlanmakta zorlanıyor

Kar satışlarının ardından altın fiyatında görülen tepki yükselişi güç kazanamadı. ABD tahvil faiz oranlarındaki düşüş ve jeopolitik gelişmeler altına destek verirken dolardaki değerlenme çıkışı zayıflatan bir gelişme oldu. Halen 2.450 dolar zirvesinin altında işlem görüyor. Bununla birlikte, 2.300 doların altını test edip tekrar 2.369 dolar seviyesini görse de cuma günü kâr satışlarıyla karşılaştı. 2.320-2.315 bandı ilk tutunma noktası olarak görülüyor. Bu seviyenin altında güç kaybı sürebilir. İç piyasalarda gram/TL altın fiyatındaki çıkış ise dolar/TL kurundaki yükselişin de katkısıyla biraz daha belirginleşmişti. Ancak ons fiyatındaki düşüş gram/TL altını da aşağıya çekti. Teknik analiz verilerine göre kısaca değerlendirecek olursak; İlk destek ve tutunma noktaları 2.400-2.425, dirençler ise 2.500 ve 2.540-2.594 seviyelerinde.

Diğer piyasa parametrelerine göz atıldığında; ABD tahvil bono faiz oranlarında düşüş, dolarda değerlenme ve Euro’da zayıf görünüm hakim. ABD 10 yıllık bono faizi yüzde 4.25, dolar endeksi 105.79, euro/dolar paritesi 1.0693 seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatında ise yükseliş görülüyor. Brent petrol 84-85 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrolde ABD stoklarındaki düşüş, talebe ilişkin beklentiler, Ortadoğu’da gerginliğin sürmesi gibi gelişmeler fiyatlamaya konu olan gelişmeler.

Dış hava sık değişiyor

Dış piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Ancak son günlerde iyimserlik öne çıkmış durumda. Lokomotif olarak görülen ABD borsalarındaki çıkış küresel piyasalar için önemli bir referans. S&P500 ve Nasdaq endeksleri yeni zirve denemeleriyle çıkışını sürdürüyor. Şirket bazlı gelişmelerin de çıkışa katkısı söz konusu (teknoloji hisseleri-Nvidia etkisi önemli). ABD’de kasımdaki başkanlık seçimleri artık piyasa yorumlarına girmeye başladı. Ancak fiyatlamalara ne ölçüde girdiği konusu tartışılır. Seçim öncesi piyasaların bozulmasının pek istenmediği de dillendirilen bir konu. ABD istihdamı ile enflasyon verileri, ABD ve Avrupa merkez bankaları (Fed, ECB) toplantı sonuçları piyasaları dalgalandırdı.

Enflasyon moral verirken Fed üyelerinin faiz indirimi zamanlaması konusundaki temkinli açıklamaları risk iştahını azaltıyor. ABD tarım dışı istihdamı da beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Eski St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard, son enflasyon verilerinin eylülde faiz indirimi için umut uyandırdığını söyledi.

Faiz tahminleri

Faiz indirimlerinin başlaması konusunda eylül ve aralık arasında tahminler gidip geliyor. ‘Bu yıl hiç faiz indirimi olmamalı’ diyenler de mevcut. Bu yöndeki belirleyici enflasyon ve istihdam verileri olacak. İngiltere’de enflasyonda yüzde 2 hedefi yakalanırken İngiltere Merkez Bankası perşembe toplantısında beklendiği üzere faiz oranını yüzde 5.25 seviyesinde sabit tuttu. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda enflasyon için hala temkinli ifadeler yer aldı. Biraz daha enflasyonu izlemek tarafında oldukları anlaşılıyor.

İsviçre Merkez Bankası ise sürpriz bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti ve faizi yüzde 1.25’e çekti. Avrupa Merkez Bankası ise bilindiği üzere 6 Haziran’daki toplantıda faiz indirim sürecini başlatmıştı. Ancak devamı konusunda başkan Lagarde pek umut vermemiş, verilere göre toplantıdan toplantıya karar vereceklerini söylemişti. Gerek ABD, gerekse Avrupa merkez bankası kaynaklı açıklamaları biraz da “sözlü yönlendirme” olarak görmek gerekir. Verilerin seyrine göre bu konuşmaların şekli de değişebiliyor.

Borsada dirençlere dikkat

Borsada tepki çıkışı sürüyor. İlk destekler 10.670-10.600 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 10.500-10.470 ve 10.400 seviyelerinde. İlk dirençler ise 10.820-10.900 ve 11.088 seviyelerinde. 11.088 zirve olması açısından daha önemli.

Faiz tahminleri

Faiz indirimlerinin başlaması konusunda eylül ve aralık arasında tahminler gidip geliyor. ‘Bu yıl hiç faiz indirimi olmamalı’ diyenler de mevcut. Bu yöndeki belirleyici enflasyon ve istihdam verileri olacak. İngiltere’de enflasyonda yüzde 2 hedefi yakalanırken İngiltere Merkez Bankası perşembe toplantısında beklendiği üzere faiz oranını yüzde 5.25 seviyesinde sabit tuttu. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda enflasyon için hala temkinli ifadeler yer aldı. Biraz daha enflasyonu izlemek tarafında oldukları anlaşılıyor.

İsviçre Merkez Bankası ise sürpriz bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti ve faizi yüzde 1.25’e çekti. Avrupa Merkez Bankası ise bilindiği üzere 6 Haziran’daki toplantıda faiz indirim sürecini başlatmıştı. Ancak devamı konusunda başkan Lagarde pek umut vermemiş, verilere göre toplantıdan toplantıya karar vereceklerini söylemişti. Gerek ABD, gerekse Avrupa merkez bankası kaynaklı açıklamaları biraz da “sözlü yönlendirme” olarak görmek gerekir. Verilerin seyrine göre bu konuşmaların şekli de değişebiliyor.

Borsada dirençlere dikkat

Borsada tepki çıkışı sürüyor. İlk destekler 10.670-10.600 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 10.500-10.470 ve 10.400 seviyelerinde. İlk dirençler ise 10.820-10.900 ve 11.088 seviyelerinde. 11.088 zirve olması açısından daha önemli."