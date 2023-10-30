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7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşıyla birlikte artan jeopolitik risklerin etkisiyle sert fiyat hareketlerinin yaşandığı Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi hız kesmeden sürüyor.

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyla birlikte artan jeopolitik risklerin etkisiyle sert fiyat hareketlerinin yaşandığı Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi hız kesmeden sürüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, endeksin yüzde 2.61 değer kazandığı 20-27 Ekim haftasında yatırımcı sayısı 500 bin kişi artarak 8 milyon 598 binle rekor kırdı.

Endeksin yüzde 9.5 değer kaybettiği 3 Ekim'den bu yana ise yatırımcı sayısındaki artış 989 bine ulaştı.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, endeksin yüzde 72 yükseldiği 24 Mayıs'tan bu yana ise 4 milyon kişiden fazla arttı.

Yatırımcı sayısı endeksin 39.8 yükseldiği 2022 sonundan bu yana da 4.8 milyon kişi arttı. Yatırımcı sayısında son 1 yılda yaşanan artış yüzde 203 oldu.

HALKA ARZLARA HÜCUM

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısındaki artışta bu yıl gerçekleşen halka arzlar etkili oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre bu yıl 43 şirket halka arz gerçekleştirdi.

Söz konusu halka arzların büyüklüğü 61.6 milyar lira olurken, gelen talep ise 497 milyara ulaştı. 2021'de 52 şirketin 21.6 milyar liralık halka arzına 131.4 milyar TL talep, 2022'de ise 40 şirketin 15.8 milyar liralık halka arzına 123.3 milyar liralık talep gelmişti.

Tureks Turunç Madencilik'in halka arz başvurusu da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Şirket sermayesinin yüzde 25.79'unu temsil eden 58.9 milyon adet hisseyi, 10.97 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 646.9 milyon TL olacak.

UZUN VADE YÜKSEK GETİRİ

Kısa vadede yaşanan dalgalanmalara rağmen, Borsa İstanbul uzun vadede getiride rakipsiz olduğunu gözler önüne serdi.

Son 1 yılda BIST- 100 Endeksi yüzde 95.8 yükselirken, halka arz endeksindeki artış yüzde 163'ü geçti.

Son 2 yılda BIST-100 yüzde 407, halka arz endeksi yüzde 708, son 3 yılda ise BIST-100 Endeksi yüzde 568.9, halka arz endeksi ise yüzde 1.786 prim yaptı. BIST-100 Endeksin yüzde 751 yükseldiği son 5 yılda ise halka arz endeksindeki artış yüzde 6.969 oldu.