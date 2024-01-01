Okul Sporları Liseli Gençler Bowling grup birinciliğinde Çorum Spor Lisesi kız takımı ikinci ve Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek takımı üçüncü olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

25-29 aralık tarinleri arasında Kocaeli’nde yapılan Liseli Gençler Bowling Grup birinciliğinde ilimizi temsil eden Çorum Spor Lisesi kız takımı zorlu rakiplerini geride bırakarak yükseldiği final maçında kaybederek ikinci oldu ve Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Grupta ilimizi erkeklerde temsil eden Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek takımı ise grup maçları sonunda üçüncü olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

İki okulumuz 6-9 Şubat tarrihlerinde Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Geçtiğimiz yıl Spor Lisesi erkek takımı Türkiye ikincisi olarak kazandığı başarının ardından ilimizden iki takımın birden Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanması bu branşta Çorum adına son derece umut verici.