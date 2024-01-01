Okullararası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği’nde şampiyon okullar belli oldu.

Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği kızlarda Yunus Emre Ortaokulu erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu takım birinciliğini kazandılar.

Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen il birinciliğine 17 okuldan, 54 öğrenci kulaç attılar.

Hem takım, hem de ferdi yapılan müsabakalar sırt üstü, kelebek, serbest, kurbağalama ve karılık olmak üzere 5 stilde gerçekleşti.

Takım sıralamasında kızlarda Yunus Emre Ortaokulu 1424 puanla şampiyon olurken, 399 puanla TED Koleji ikinci oldu. Erkeklerde ise 3767 puan toplayan 23 Nisan Ortaokulu birinci, 1637 puanla TED Koleji ise ikinciliği elde etti.

Yarışmalar sonunda ferdi birinci olanlar ve takım birinciliğini kazanan okul ve sporcular Ocakt ayı sonunda ilimizde yapılacak bölge birinciliğinde yarışmaya hak kazandılar.

Ferdi yapılan yarışlarda ise dereceye giren sporcular şu şekilde;

Erkekler 50 metre sırt üstü: 1.Eymen Bilgen (Özel Bilgi Koleji), 2. Alp Ceyhan (23 Nisan Ortaokulu). Erkekler 100 metre kurbağalama: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Melih Özkılıç (Mehmet Akif Ersoy). Erkekler 50 metre kurbağalama: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Melih Özkılıç (Mehmet Akif Ersoy). Erkekler 200 metre serbest: 1.Egemen Battal Hoşbak (23 Nisan Ortaokulu), 2. Demir Kan (Suheybi Rumi İHO).Erkekler 100 metre sırt üstü: 1.Alp Ceyhan (23 Nisan Ortaokulu), 2.Toprak Ağar (Yavruturna Ortaokulu). Erkekler 200 metre sırt üstü: 1.Toprak Ağar (Yavruturna Ortaokulu), 2.Egehan Diç (Şehit Mustafa Avcu İHO). Erkekler 100 metre serbest: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Baran Ömer Tahtacı (23 Nisan Ortaokulu). Erkekler 200 metre karışık: 1.Mahmut Hüdayi Doğan (Yıldırım Beyazıt İHO), 2.Mustafa Yıldız (Özel Elit Ortaokulu).Erkekler 50 metre serbest: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Egemen Battal Hoşbak (23 Nisan). Erkekler 400 metre serbest: 1.Egemen Battal Hoşbak (23 Nisan Ortaokulu), 2.Demir Kan (Suheybi Rumi İHO).Erkekler 50 metre kelebek: 1.Alp Ceyhan (23 Nisan Ortaokulu), 2.Mustafa Yıldız (Özel Elit Ortaokulu).

Kızlar: 50 metre sırt üstü : 1.Azra Yarımca (Ahmet Tevfik İleri), 2.Zehra Ada Kılıç (Bahçeşehir Koleji). Kızlar 100 metre kurbağalama: 1.Hanzade Ecrin Koparan (Özel Pınar Koleji), 2.Gülümsu Alkaç (Dr.Sadık Ahmet Ortaokul). Kızlar 50 metre kurbağalama: 1.Hanzade Ecrin Koparan (Özel Pınar Koleji), 2.Güliz Ada Akpınar (TED Koleji). Kızlar 200 metre serbest: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Ada Zehra Kılıç (Bahçeşehir Koleji). Kızlar 50 metre serbest: 1.Azra Yarımca (Ahmet Tevfik İleri), 2.Beren Molla (Ahmet Tevfik İleri).Kızlar 100 metre serbest: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Azra Yarımca ( Ahmet Tevfik İleri). Kızlar 100 metre serbest: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Azra Yarımca ( Ahmet Tevfik İleri). Kızlar 100 metre sırt üstü: 1.Azra Yarımca (Ahmet Tevfik İleri), 2.Ada Zehra Kılıç (Bahçeşehir Koleji). Kızlar 400 metre serbest: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Asya Karaman (Yunus Emre Ortaokulu).

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.