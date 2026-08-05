Osmancık'ın yetiştirdiği milli sporcu Rüşen Arda Güler, 18 Ağustos'ta Slovakya'da başlayacak U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye adına mindere çıkacak.

125 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Güler, ay-yıldızlı formayla dünya şampiyonasında derece elde etmek için ter dökecek.

Genç sporcunun uluslararası organizasyonda Türkiye'yi ve Osmancık'ı temsil edecek olması ilçede gururla karşılandı.

Osmancık Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, milli güreşçi Rüşen Arda Güler'e şampiyonada başarı dilekleri iletildi.

Açıklamada, Güler'in çıkacağı tüm müsabakalarda üstün başarı göstermesi temenni edildi.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken genç sporcunun, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da hedefinin kürsüye çıkmak olduğu ifade edildi.