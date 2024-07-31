Amatör futbolda mücadele eden Vefaspor’a Boyut Enerji’den forma jesti.

Çalışmalarını sürdüren Vefaspor kulübünün önceki günki antrenmanını ziyaret eden Boyut Enerji Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Elsüer Vefaspor takımına formasını teslim etti.

Vefaspor antrenörü Buğra Erdoğan kulüplerine forma desteğinde bulunan Boyut Enerji Yönetim Kurulu Bilal Selman Özünel ve Yusuf Elsüer’e destekleri için teşekkür etti.

Boyut Enerji Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Elsüer de çocukları spora yönlendirmenin önemini çok iyi bildiklerini bu anlamda firma olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek Vefaspor kulübüne forma desteği verdiklerini söyledi.

Elsüer Çorumlu firmaların da amatör spora destek vermelerinin önemine dikkat çekti.