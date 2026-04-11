Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 35.haftasında deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
10 kişilik takıma karşı gol pozisyonu bile bulamayan kırmızı siyahlılar, uzatma dakikalarında Mame Thiam'ın golüyle eşitliği sağladı. ve maç 1-1 sona erdi.
Milli aradan önce 7'de 7 yapan Uğur Uçar'ın öğrencileri milli aradan sonra oynadığı son 3 maçında 1 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.
Kırmızı siyahlılarda, play off maçları öncesi oynanan futbol Çorumspor camiasını umutsuzluğa sürükledi.
Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 64'e yükseltirken, haftaya evinde pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak.
Muhabir: Fatih Battar