Çepni Mahallesi’nde, Fen Lisesi Caddesi ile Çevreyolu Bulvarı’nın kesiştiği ve kamuoyunda “stadyum önü” olarak bilinen bölgede gerçekleştirilecek atıksu kolektör hattı yapım çalışması nedeniyle bazı güzergâhlar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi – Çevreyolu Bulvarı kesişiminde (Stadyum önü) gerçekleştirilecek atıksu kolektör hattı yapım çalışması nedeniyle; 09 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla Çevreyolu Bulvarı’ndan Fen Lisesi Caddesi’ne dönüş istikameti ile Fen Lisesi Caddesi’nden Çevreyolu Bulvarı istikameti çalışmalar süresince trafiğe kapatılacaktır.

Ulaşım, belirtilen süre boyunca alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır. Sürücülerimizin ve yayalarımızın trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.