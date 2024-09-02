Cumartesi gecesi oynanan Çorum FK- Sakaryaspor maçının istatistikleri sosyal medya ve ulusal basında gündem oldu.

Maç istatiklerine karşın skoru ile tezat oluşturması tartışılan en önemli konu oldu.

Maçtaki rakamların büyük bölümü sezon sonunda rekorlar olarak tarihe geçecek gibi görünüyor.

Sakaryaspor’un 11. dakikada on kişi kaldığı maçta topa sahip olmada Çorum FK % 77 oranına ulaşırken konuk Sakaryaspor ise % 23’de kaldı. Doksan dakika boyunca Çorum FK toplam 38 şut atarken konuk Sakaryaspor ise sadece bir şut attı ve bunlada golü buldu.

İsabetli şut Çorum FK’da 7 olurken konuk takımda birde kaldı.

İsabetsiz şutda Çorum FK 23 rakamına ulaşırken rakibin şutu yok. Engellenen şutta ise Çorum FK 8 olurken Sakaryaspor’un yok. Direkten dönen şut bir olurken kaçan net pozisyon yedi olurken gol beklentisi ise Çorum FK’da 5.24 olurken Sakaryaspor’da ise 0.34 oldu.

Maçın en önemli rakamı ise rakip ceza sahasında topla buluşmada ortaya çıktı.

Kırmızı Siyahlı takım 62 kez topla bulaşırken konuk takım bir kez buluştu. Korner atışında Çorum FK 17 rakamını görürken konuk takım bir korner attı.

Ofsayt Çorum FK iki kez girdi Sakaryaspor ofsayta düşmedi.

Taç atışında ise Çorum FK 8 olurken Sakaryaspor 8 taç atışı yaptı.