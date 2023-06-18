FATİH AKBAŞ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savuna Uzmanı Mahir Odabaşı’nın üçüncü kitabı ‘Depremle Yaşamak’ yayınlandı.

Kitabında geçmişte yaşanmış büyük depremlerden ve hayat hikayelerinden örnekler veren Mahir Odabaşı, kitabıyla ilgili, “Olası afetlerin afiyete dönüşmesine vesile olabilmek adına, meslek hayatımın sonuna, belki de en verimli dönemine adım atmış bir eğitimci, yazar, hatip, Sivil Savunma ve İş Güvenliği Uzmanı olarak bilgi, tecrübe ve gözlemlerimin ışığında, alışılmışın dışında farklı bir bakış açısıyla, ‘Depremle Yaşamak’ kitabımı kaleme almaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Kitabında deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Odabaşı, Çorum ile ilgili bölümünde ise ‘19 plakaya 19 tavsiye’ adı altında tavsiyeler de bulunuyor.

Mahir Odabaşı’nın daha önce yayınlanmış ‘Susamak’ ve ‘Mahirane Söylemler’ isimli iki kitabı daha bulunuyor.