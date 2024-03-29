Çorum Belediyesi tarafından Bahabey Çamlığı yanında inşa edilen Hayvan Hastanesi için düzenlenen açılış töreninde konuşan MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, seçimlere iki gün kala MHP ve Cumhur İttifakı’na yönelik yapılan saldırıları eleştirdi.

31 Mart'ta vatandaşların bunlara gereken cevabı vereceğini belirten Kurtbaş;

“Çorumumuzun gelişmesini isteyenler bir tarafta, diğer tarafta ise bunlara engel olmak isteyenler var. Yapılan iyi işlere biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bundan rahatsız olan bir kesim var. Seçime iki gün kala bir karalama kampanyası başlattılar. Birileri kafayı resimlere takmış. Birileri Ülkü Ocakları’na sesleniyor. Birileri AK Parti’ye saldırıyor ama ben onlara şunu söylüyorum; ’31 Mart günü sandıkta milletimiz bunlara cevabı verecek. Bu millet size ipinizi elinize verecek. Siz o iple gidin ip atlayın, oyun oynayın ama Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ile oynamayın.” diye konuştu