Çorum Belediyesi tarafından Bahabey Çamlığı yanında inşa edilen Hayvan Hastanesi için düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sokak hayvanları için Çorum’un 4 bölgeye ayrıldığını ve 4 bölgede doğal yaşam alanları kurulacağını, Çorum merkeze kurulacak doğal yaşam alanının Çatak yolu üzerinde olacağını söyledi.

Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanı için Çorum'da Çatak yolu üzerinde mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 75 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanı kullanacaklarını aktaran Aşgın

“Şehrimizde ve tüm Türkiye’de sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir problem var. Bu problemi hiçbirimiz görmemezlikten gelemeyiz. Şehir içerisinde sahipsiz sokak hayvanı popülasyonu çok yüksek ama biz merhamet ikliminin çocukları olarak, şefkat medeniyetinin insanları olarak asla sokaktaki hayvanlara farklı gözle bakamayız. Sahipsiz sokak hayvanları meselesi maalesef sınır tanımıyor. Bu anlamda Türkiye’ye örnek olarak Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği kurduk. Birlik içerisinde Valilik, Özel İdare, il, ilçe ve belde belediyeleri yer alıyor. Bu birliğe birlik üyeleri gelir bütçesinden yılda binde 5 kaynak aktarıyor. Birlik 6 aydır binlerce köpeği kısırlaştırdı. Merkez, köylerde ve ilçelerde kısırlaştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Çorum 4 bölgeye ayrıldı. Sahipsiz sokak hayvanların doğal ortamlarında yaşayabilmesi için Çorum 4 bölgeye ayrıldı. Bunlardan birisi Sungurlu’da olacak. Sungurlu, Alaca ve Boğazkale’yi kapsayacak. İkincisi İskilip’te olacak. İskilip, Uğurludağ ve Bayat’ı kapsayacak. Üçüncüsü Osmancık’ta olacak. Kargı, Laçin, Oğuzlar, Dodurga ilçelerini kapsayacak. Dördüncüsü ile Çorum merkezde olacak. Burası da Mecitözü, Ortaköy ve Düvenci’yi kapsayacak. Merkeze kurulacak doğal yaşam alanı Çatak yolu üzerinde 75 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan teslim alacak birliğimiz. Orada doğal yaşam alanı inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu