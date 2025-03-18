Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Sube Başkanı Galip Deniz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Çanakkale ruhunun özgürlüğün ebedi mührü olduğunu ifade eden Galip Deniz, “Çanakkale’yi üç kelime ile anlatacak olursak geldiler, gördüler, döndüler” dedi.

Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale; bir savaşın çok ötesinde, yedi düvele karşı binlerce vatan evladının Vatan borcu , vatan sevdası için çağrıldığı kutlu bir cephedir.

Vatan savunması ve hürriyet sevdası ile cepheye koşan kahramanlarımızın yazdığı varoluş destanıdır. Bu destanı anlatmak, boynumuzun borcudur. Çünkü “ vatan” dediğimiz bu mübarek toprak Şehit kanları ile sulanmış, diyeti ağır ödenmiş topraklardır.

Çanakkale; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin en yüce mertebesi olan şehadetle taçlandığı kutlu bir direniştir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar, bizlere bağımsız bir vatan bırakmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu gösteren en büyük nişanedir.

Çanakkale’yi üç kelime ile anlatacak olursak geldiler, gördüler, döndüler.

Evet geldiler; 1915 yılında, dünyanın en güçlü ordularına karşı koyan Mehmetçik, yalnızca silahıyla değil, iman dolu göğsüyle, vatan aşkıyla ve şehadete duyduğu özlemle savaşmıştır. Onlar, bir an bile geri adım atmayı düşünmeden, gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir.

Evet geldiler ama gördüler ki; Çanakkale’yi Çanakkale yapan, gelenler değil; Çanakkale’yi Çanakkale yapan, gelenleri karşılayan ruhtur! O ruh, Hoca Ahmet Yesevî’nin mayaladığı asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut, inancın, imanın, azmin karşısında erimiştir. O öyle bir ruhtur ki, “Ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim!” diyenlerin ruhudur. Çünkü onların davası büyüktü: Vatan davasıydı!

Mehmet Akif Ersoy’ un dizelerinde yankılanan gerçek de budur:

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı!”

O toprak, bugün üzerinde özgürce nefes alabildiğimiz, şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanmış mukaddes bir vatandır! İşte bu yüzden Çanakkale, gençliğin vatan uğruna gözünü kırpmadan can verdiği, şehadeti bir vazife bildiği yerdir.

Ve şairin dediği gibi:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.

ÇANAKKALE RUHU ÖZGÜRLÜĞÜN EBEDİ MÜHRÜDÜR

Çanakkale ruhu, yalnızca bir savaşın değil, bir milletin dirilişinin, imanının ve şehitlik makamına olan inancının en büyük göstergesidir. Seyit Onbaşı’nın sırtladığı mermi,

Siperde “Allah-u Ekber!” diyerek şahadete koşan Mehmetçik, 57. Alay’ın tamamının gözünü kırpmadan canını feda edişi. Bunlar, bizlere şehitliğin ne denli yüce bir makam olduğunu gösteren en büyük örneklerdir. O gün Çanakkale’de savaşan her bir askerimiz, bir nefer olarak cepheye gitmiş, ama birer şehit olarak cennete yürümüştür.

Bugün eli kanlı terör örgütlerine ve onların kirli oyunlarına göz yumanlar bilmelidir ki;

Bu millet, ne Çanakkale’yi unutur, ne de teröre kurban verdiği aziz şehitlerini. O şehitlerin ardında, gözyaşlarıyla dimdik duran anneleri, babaları, evlatları, eşleri var. Ve bu milletin yüreğinde Çanakkale ruhu, her zaman dimdik ayaktadır.

BİZE DÜŞEN BU VATANA SAHİP ÇIKMAKTIR

O gün Anafartalar’da, Conkbayırı’nda, Kireçtepe’de vatan toprağına düşen evlatlarımız, bize kutlu bir miras bırakmıştır. Onlar yalnızca toprağa düşmemiş, bizim kalbimize kazınmıştır. Onların şehadeti, bu milletin ruhunu ve bağımsızlık aşkını ebediyen koruyacak bir mühürdür. Onlar, Allah katında diri olanlar, Peygamberimize komşu olanlar, cennetle müjdelenenlerdir.

Bugün bize düşen, o kahramanların emanetine sahip çıkmaktır. Bu vatan, yalnızca bir toprak parçası değil, şehitlerin alnımıza yazdığı bir kaderdir. Onların hatırasını yaşatmak, vatanın her karış toprağını namus bilmek, bayrağımızı şehitlerimizin kanı gibi kutsal bilerek dalgalandırmak bizim boynumuzun borcudur.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan toprağına düşerek şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet, makamları peygamberlere komşu olsun. Ne mutlu şehitlerimizin izinden yürüyenlere. Ne mutlu bu cennet vatan uğruna can verenlere. Ne mutlu türküm diyene.” (Haber Merkezi)